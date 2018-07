« Avec deux enfants qui courent partout et qui grandissent rapidement, de l'équipement qu'il faut changer chaque année... C'est certain que ça va m'aider », indique Tammie Messenger, une mère monoparentale qui gagne moins de 30 000$ par année.

Ces allocations pourront attendre 6 496$ par enfant de six ans et moins et 5 481$ pour les 6 à 17 ans.

« On voulait une allocation plus équitable et puis la demande avait été faite de plusieurs façons, par plusieurs groupes, explique la ministre fédérale du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau. On a revu les priorités et on a décidé d'agir deux ans plus tôt que prévu. »

Le gouvernement fédéral a rehaussé les allocations non imposables pour une certaine tranche de la population, en diminuant celles des plus nantis. Toutes les familles qui gagnent plus de 150 000$ par année n'auront plus droit à ces allocations.

« Avant, que tu gagnes 22 000 $ par année ou 210 000 $, tu avais la même allocation. »

Ces allocations pourraient faire une différence pour bien des familles autant monoparentales que biparentales.

« Chaque augmentation de revenus est la bienvenue, souligne la conseillère budgétaire à Solutions Budget Plus, Mylène Goyette. Ça permet de faire la grosse épicerie du mois bien souvent pour les gens qui seraient sur l'aide sociale ou sur l'assurance-emploi aussi. »

D'ici 2023, le gouvernement fédéral devrait verser 5,6 milliards de plus en soutien aux familles