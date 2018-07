Une demi-douzaine de joueuses se sont présentées au camp de développement de la délégation manitobaine. Si le nombre paraît peu élevé, c'est loin d'inquiéter l'entraîneuse de l'équipe provinciale Nicole Chartrand.

« C'est la première pratique, on a beaucoup de temps... trois ans pour être un peu plus précise. C'est la raison pour laquelle on a commencé si tôt. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui n'en ont pas entendu parler », explique-t-elle.

La délégation manitobaine souhaite former quatre équipes, deux garçons et deux de filles, qui évolueront dans les catégories U16 et U19.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord sont un événement multisport qui a soufflé ses 27 bougies l'an dernier à Toronto.

À Halifax, plus de 5 000 athlètes de 756 nations du Canada et des États-Unis sont attendues.

Participer au profit de sa culture

Parmi les joueuses qui se sont présentées à l'entraînement, il y a Kaiyra De La Ronde. À 15 ans, elle souhaite y prendre part pour une deuxième fois.

« C'est une bonne expérience pour apprendre sur ma culture », estime la jeune athlète.

Elle avoue toutefois qu'elle aimerait que la future équipe du Manitoba soit plus dominante que par le passé.

« On avait beaucoup de personnes, mais le niveau de soccer n'était pas très haut », indique-t-elle.

Il reste que les joueuses qui y participent ont une chance de se faire remarquer comme Jordan Cistarelli qui a reçu une invitation pour participer à un camp à Hawaï.

« J'étais très surprise, ça ne m'était jamais arrivé avant », confie-t-elle.

Les équipes manitobaines devraient être formées d'ici la prochaine année. D'autres entraînements sont prévus le 14 juillet à Peguis et le 11 août à Brokenhead.

Avec des informations de Pierre-Gabriel Turgeon, ICI Manitoba.