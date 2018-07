Les Minganois réclament le même accès à la pêche récréative que les résidents de la Colombie-Britannique. L'an dernier, ils étaient 200 lors d'une marche pour réclamer des modifications aux règlements fédéraux qu'ils jugent discriminatoires.

Leur comité a écrit au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, Dominic LeBlanc, pour demander de pouvoir profiter des richesses de la mer sans nuire à la ressource.

On a demandé à peu près tout ce qui est comestible, tant que ça ne nuit pas à l'espèce. C'est sûr que les plus connus, il y a le crabe puis le homard. Il y a le bourgot, le flétan, le couteau de mer qu'on pourrait pêcher aussi. Christian Dupuis, Comité des pêcheurs sportifs en eaux salées de la Minganie

Les démarches entreprises en 2015 ont l'appui des pêcheurs commerciaux, du préfet, du maire et du chef innu d'Ekuanitshit. Les manifestants veulent faire bouger le dossier.

Un bateau de Pêches et Océans Canada amarré au quai de Havre-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Aujourd'hui, c'est que les agents du ministère n'ont pas accès à leur bateau. On voit justement le bateau de Pêches et Océans qui est là, il est resté à quai pour la journée. C'était notre but, déranger les agents un peu, pour que ça monte plus haut, afin qu'ils prennent connaissance du dossier , explique Christian Dupuis du Comité des pêcheurs sportifs en eaux salées de la Minganie.

Les représentants du ministère n'ont pas cru bon d'intervenir samedi. Ils semblent ouverts à l'examen des demandes de permis pour la pêche récréative.

Présentement, la loi ne nous permet pas. La législation ne nous permet pas d'avoir une pêche récréative sur le homard. Mais c'est en travaillant avec le public, les associations touristiques et tout qu'on va être capable éventuellement de changer les règlements. Andrew Rowsell, directeur régional Côte-Nord, Pêches et Océans Canada

L'attaché du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière avance qu'une rencontre sur le sujet pourrait avoir lieu en août, en Minganie.

D’après un reportage de Louis Garneau