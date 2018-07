Le MPO a partagé ces images saisissantes cette semaine sur son compte Twitter.

C’est lors d’une patrouille de routine au large de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse que les agents des pêches ont assisté à ce spectacle qui n’a rien de routinier.

Des épaulards adultes ainsi que des individus juvéniles se sont approchés du bateau au travers d’une mer paisible.

Corey Webster, coordonnateur de programme au MPO , n’était pas sur le bateau au moment des faits, mais a discuté avec ses collègues de l’expérience.

C’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Corey Webster, coordonnateur de programme au MPO

« Il y avait une excitation extrême, raconte-t-il. Ils ont appelé le superviseur pour leur dire ce qu'ils avaient vu et il était vraiment jaloux parce qu'il est dans le secteur de la pêche et travaille pour le MPO depuis près de 20 ans et qu'il n’a jamais vu une telle chose! »

L'observation a été faite dans la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne. Photo : Ministère des Pêches et des Océans

40 observations en 55 ans

Depuis 1963, des épaulards n’ont été observés qu’une quarantaine de fois dans les eaux des Maritimes. Parmi ces observations, 26 d'entre elles se sont faites dans la dernière décennie.

Toutefois, voir un groupe de cette envergure est unique, souligne Corey Webster.

« D'après les statistiques, il semble qu'on les voit un peu plus souvent, explique M. Webster. C'est une espèce transitoire, elle se déplace dans l'eau à la recherche de nourriture. »

Le coordonnateur encourage toute personne qui observe des épaulards à signaler leur observation au ministère.