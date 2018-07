Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Martin Toulgoat



À Gaspé, le nombre de plaisanciers est en hausse et l'école de voile forme de plus en plus de jeunes adeptes, souvent initiés par leurs parents qui ont une embarcation.

Les droits d'accès et les frais de quaiage, qui sont beaucoup moins élevés que dans les grands centres, pourraient expliquer cet engouement.

Jeune apprenant la voile à Gaspé Photo : Radio-Canada

Samedi, Jules Garon-Deschênes, participait à l’Écovoile de Carleton-sur-Mer. Il a appris à aimer la voile.

J'ai du fun. Je trouve ça cool, puis je pense que c'est mon père. Il m'a montré à faire de la voile, alors j'ai fait de la voile! Jules Garon-Deschênes, participant

La marina de Gaspé Photo : Radio-Canada

Quant à Léanne Dupuis, de l’École de voile Le Cormoran, elle n’hésite pas affronter les embûches. J'adore ça, estime-t-elle. Je trouve que c'est vraiment un sport complet, puis ça développe aussi tes habiletés à être seule avec toi-même, toute seule sur un bateau. C'est un sport qui n'est quand même pas évident.

À la marina de Gaspé, on estime que les frais de quaiage sont de deux à trois fois moins élevés que dans les grands centres, ce qui démocratise davantage des sports nautiques comme la voile chez les plus jeunes et ceux qui n'auraient tout simplement pas les moyens d'en faire ailleurs.

Moi, je pense que je n'aurais plus les moyens d'être à la marina du Vieux-Port de Québec où j'ai déjà été membre durant assez longtemps. Michel Lacroix, directeur, Station nautique de Gaspé

Et le nautisme à Gaspé, c'est bien plus que la marina, ses voiliers et ses bateaux à moteur. La diversité des activités offertes a permis à la ville maritime d'obtenir l'accréditation Station nautique. Il y en a seulement 16 au Québec.

Michel Lacroix, directeur, Station nautique de Gaspé Photo : Radio-Canada

Selon Michel Lacroix, Gaspé se démarque avec ces avantages. On part des bottes de caoutchouc et de la pêche au saumon et on va aux croisières internationales, il y a très peu de stations nautiques ici au Québec qui peuvent se vanter de ça et on a des croisières aux baleines, puis l'élément patrimoine et histoire est aussi inclus dans ça.

La baie de Gaspé séduit aussi de plus en plus de plaisancier parce qu'elle peut à la fois être un bon terrain de jeu pour les débutants, que pour les plus téméraires qui veulent prendre le large jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine.

D'autres villes, comme Matane et Val-Brillant, ont souligné la Fête du nautisme samedi.