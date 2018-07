Un texte de Marie-Christine Rioux d’après un reportage de Laurie Desjardins-Dufresne

Linda Bouthot et Yvon Viel sont propriétaires du presbytère de Lac-des-Aigles. Ils y ont tenu une résidence pour personnes âgées pendant 16 ans.

Ils souhaitent maintenant vendre, mais en cinq ans, le presbytère n’a pas trouvé preneur.

Ce n’est pas parce que je n'aime pas ça. C'est parce que j'ai des animaux en pension chez mon frère. Je rêve d'avoir une petite fermette avant d'avoir 70-80 ans. Linda Bouthot, propriétaire du presbytère de Lac-des-Aigles

La mise aux normes du bâtiment effraie plusieurs acheteurs.

Le presbytère de Lac-des-Aigles a servi de résidence pour aînés pendant 16 ans. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Selon la courtière immobilière Jinny Robichaud, l’installation de gicleurs fait souvent partie des travaux à effectuer dans les anciens presbytères.

Les gicleurs sont de plus en plus exigés pour toutes sortes de projets, notamment pour les résidences de personnes âgées. C'est au-dessus de 100 000 $ juste pour installer des gicleurs , explique la courtière immobilière.

Le presbytère de Mont-Joli Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

La vente du presbytère de Lac-des-Aigles n'est pas la seule à être problématique dans la région.

À Mont-Joli, les investisseurs intéressés exigent que le conseil de fabrique investisse dans des projets de rénovation avant l'acquisition. Le conseil de fabrique refuse d’accéder à leurs demandes. C'est donc le statu quo depuis quatre ans.

Plus de chance à Sainte-Angèle-de-Mérici

La situation est plus réjouissante à Sainte-Angèle-de-Mérici. Dès que le presbytère a été mis en vente en 2014, la Municipalité l'a acquis.

On voulait vraiment l'acquérir, parce que c'est l'âme du village. Il est vraiment bien situé. Le monde était attaché à ce bâtiment. Michel Côté, maire de Sainte-Angèle-de-Mérici

Le projet de conversion en centre culturel a coûté 475 000 $.

La municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici a acheté le presbytère dès sa mise en vente pour le transformer en bibliothèque. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Selon le maire, la Municipalité a reçu des subventions pour l’aider dans son projet, dont 250 000 $ du ministère de la Culture et des Communications et 120 000 $ du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

On est ouverts depuis un mois déjà. Pis je vous dirais que les soirs qu'on est ouverts, c'est 15-20 jeunes qui viennent ici. Ils viennent lire, ils viennent s'asseoir, ils viennent prendre du temps , raconte Michel Côté.

Le presbytère de Sainte-Angèle-de-Mérici Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Les villes de Québec et de Montréal ont des programmes de subventions pour la rénovation de leurs bâtiments patrimoniaux, ce qui n’est pas le cas des plus petites municipalités.

L’achat de ces édifices nécessite donc des investisseurs bien nantis.