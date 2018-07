Depuis sa séparation en 2012, c'est seulement la deuxième fois que Karkwa remonte sur scène.

Formé en 1998, le groupe rock/alternatif a marqué la scène musicale avec quatre albums. Le dernier, Les chemins de verre, a été récompensé du prix Polaris et de plusieurs Félix.

Louis-Jean Cormier, Martin Lamontagne, Julien Sagot, François Lafontaine et Stéphane Bergeron auraient accepté de faire ce spectacle, car ils croient à la nécessité d'une scène culturelle riche en région.

Leur amitié avec Philippe Brach, porte-parole du festival La Noce, n'est pas à négliger dans cette négociation.

Le vent dans les voiles

Pour sa deuxième année, le festival a vendu quatre fois plus de billets, l'organisation espère accueillir 10 000 visiteurs du 5 au 7 juillet.

Une quarantaine de groupes font partie de la programmation cette année.

« On a décidé de prendre un risque. On est passé de 15 à 40 groupes et on bénéficie d'un budget sept fois plus élevé que l'an dernier », affirme Éric Harvey, directeur artistique de l'événement.

La Noce voit aussi sa durée passer d'une à trois journées et le nombre de sites d'activités d'un à six.

Plus d’une centaine de bénévoles et des dizaines de travailleurs assureront le bon déroulement de l'événement.