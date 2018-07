Depuis le printemps dernier, la région a connu 47 incendies, la plupart au Témiscamingue, qui ont ravagé 68 hectares.

À pareille date l'année dernière, il y a eu 16 feux qui ont détruit 1,6 hectare seulement.

La majorité des feux sont d'origine humaine, explique l'agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU, Cathy Elliott Morneau.



« On a des causes humaines et de la foudre. En 2017, on a eu seulement un feu de foudre et 15 feux de cause humaine comparativement à 2018 où on a 15 feux de foudre et 32 de cause humaine. Ça n'a pas de lien par contre avec la canicule. Avec la canicule, il y a de l'humidité et la forêt retient cette humidité, donc oui il y a un lien avec la météo, mais pas nécessairement avec la canicule », dit-elle.

Selon la SOPFEU, le risque d'incendie pour cette fin de semaine est extrême ou très élevé dans la région.