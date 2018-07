Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour le sud du Manitoba samedi — ce sera légerement plus frais dimanche et les jours suivants — et recommande aux Manitobains de prendre les précautions nécessaires pour se protéger.

Précautions à prendre Boire de l’eau ou des boissons non alcoolisées et sans caféine pour rester hydraté.

Prendre des pauses de la chaleur en passant des moments à l’intérieur de bâtiments climatisés (les centres commerciaux, bibliothèques et piscines intérieures, par exemple).

Éviter de laisser une personne ou un animal à l’intérieur d’un véhicule fermé.

Surveiller les symptômes d’un coup de chaleur (température corporelle élevée, peu ou pas de transpiration, confusion, évanouissement, perte de conscience).

Match des Blue Bombers

L’équipe des Blue Bombers a émis son propre avertissement samedi, demandant aux supporteurs qui seront présents au match contre les Lyons de la Colombie-Britannique, prévu à 19 h 30, de bien s’hydrater, de s’habiller légèrement, de ne pas oublier chapeau et crème solaire et de surveiller les symptômes de coups de chaleur.

Chaque spectateur pourra apporter une bouteille de plastique pouvant contenir jusqu’à un litre d’eau, et ces bouteilles pourront être remplies aux fontaines dans le stade.

Ils doivent aussi s’attendre à des orages puisque les conditions de la météo favoriseront la formation de cellules orageuses en fin de journée, selon Environnement Canada.

Au Festival Folk

Les festivaliers doivent composer avec une journée chaude et humide au parc Birds Hill. Photo : Radio-Canada/Bartley Kives/CBC

Les participants au festival Folk doivent aussi composer avec la chaleur. Plus de 10 000 personnes sont attendues aujourd’hui au parc Birds Hill, situé au nord-ouest de Winnipeg.

Les organisateurs demeurent vigilants, la directrice générale du festival, Lynne Skromeda, affirmant qu’aucun incident majeur n’a été rapporté jusqu’ici.

Elle rappelle que les nombreux bénévoles ont été formés pour porter une attention particulière à certains signaux.

« Les bénévoles vont rappeler aux gens de boire de l’eau et leur dire que c’est important qu’ils prennent soin d’eux. S’ils voient une personne en détresse, ils ont une radio pour appeler de l’aide », dit-elle.

Michelle Phaneuf, une résidente de Winnipeg qui en est à sa troisième édition du festival, dit que c’est facile d’oublier les dangers du soleil, surtout quand il y a de l’alcool.

Des douches extérieures permettent aux gens de se rafraîchir, sur le site du festival Folk. Photo : Radio-Canada/Bartley Kives/CBC

« Les gens ne gèrent pas toujours ça très bien, dit-elle. Tu entres dans l’ambiance, la musique, tu es à l’aise et tu oublies et tu ne bois pas assez d’eau », raconte Michelle Phaneuf, après avoir humecté ses cheveux sous la douche extérieure située près de l’entrée du site.

La bénévole Joyce Kehler Hildebrand dit que ses amies et elles ont pris l’initiative de se promener sur le site du camping pour offrir de la crème scolaire et des barres granolas aux jeunes festivaliers.

« Nous leur disons de boire de l’eau et de manger. Parfois on est tellement heureux que l’hiver soit fini, on veut juste danser et oublier la météo pour un moment. »

Le festival Folk se termine dimanche.