Un texte de Roxanne Simard

Jusqu’à dimanche, le Festival country de Labrecque présente des compétitions équestres et des rodéos, en plus de spectacles musicaux.

L'organisation devrait accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs pendant les quatre jours de l'événement. Pour la municipalité de Labrecque, ce festival représente d'importantes retombées économiques.

On a une municipalité de 1300 habitants, alors quand je vous dis que la paroisse triple pendant quatre jours, c’est beaucoup. C’est bon pour l’épicerie, c’est bon pour tout. Manon Fillion, directrice du Festival

L'événement reçoit d'ailleurs des compétiteurs d'un peu partout au Québec et même de l'extérieur du pays.

« Ça fait 18 ans qu’on le fait et Labrecque est reconnue assez loin, car on a des compétiteurs des États-Unis. Labrecque est un peu plus connu qu’avant », ajoute Manon Fillion.

Le député de Dubuc, Serge Simard, était fier de l'annonce du financement de 17 000 $ pour cet événement.

« Le Festival country de Labrecque est une véritable célébration du country qui anime la région depuis maintenant 18 ans. Je tiens à souligner tout le travail accompli par l'organisation et l'ensemble des bénévoles qui participent à cet événement et qui contribuent à son succès. »

Vendredi, la foule était au rendez-vous pour le spectacle Supernova d’Andrée Watters. Samedi soir, le chanteur originaire de Labrecque, Jason Hudon, sera sur scène avec David Jalbert. C’est la première fois que ce jeune chanteur se produit dans son village natal.