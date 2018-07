Un texte de Olivier Roy Martin

« On en a qui sont fatigués après le 42 kilomètres [...] mais je n'ai pas de mauvais commentaires jusqu'à maintenant », rapporte Myreille Lalancette, la directrice générale de la Corporation Eau Grand Air, qui organise l'événement.

Ça a super bien été. Myreille Lalancette, directrice générale de la Corporation Eau Grand Air.

22 des 24 participants au marathon du festival Eau Grand Air sont parvenus à compléter le parcours du premier marathon accrédité par la Fédération québécoise d'athlétisme de Baie-Comeau.

Le Baie-Comois Éric Poirier a franchi les 42 kilomètres du parcours en 3 heures 25 minutes et 13 secondes, ce qui lui a mérité la deuxième place.

« Il y avait quelques places, quand on avait le vent dans le dos, le soleil plombait », raconte-t-il.

« Il faisait très chaud en effet, mais ça n'a pas été si pire que ça. Il y a quelques places où j'ai manqué d'eau, oui ça aurait pu changer la donne, mais pour le reste, ça c'est super bien passé donc je suis bien content ».

Le Baie-Comois Éric Poirier. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

« La vraie game commence à trente kilomètres »

Le marathonien Jean-Sébastien Côté a terminé troisième avec un temps de 3 heures 30 minutes et 49 centièmes. Le Montréalais explique que le niveau de difficulté d'un marathon augmente de manière importante après le trentième kilomètre.

C'est au trentième kilomètre qu'on se rend compte [si] l'énergie va perdurer. Jean-Sébastien Côté, marathonien

Voilà pourquoi il recommande de bien se préparer au marathon en consommant des quantités suffisantes d'eau et de nourriture avant et pendant la course. Malgré sa préparation, Jean-Sébastien Côté ajoute en souriant qu'il a eu « au moins 15 crampes » pendant son parcours.

Le marathonien Jean-Sébastien Côté. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

La directrice générale de la Corporation Eau Grand Air, Myreille Lalancette, n'exclut pas la possibilité d'un deuxième marathon l'an prochain.