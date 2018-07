Un texte de Marie-Christine Rioux

L’écrivain et éditeur Michel Vézina a installé sa librairie ambulante depuis le 4 juillet à la Halte du patrimoine au Bic.

Dans de petites tentes aux allures de « barnums », ces abris utilisés à l’époque des cirques ambulants, il propose une multitude de livres neufs et usagés aux lecteurs avides de découvertes littéraires.

Michel Vézina souhaite aussi offrir une occasion de création collective in situ aux auteurs à qui le défi saurait plaire. La microédition de ce livre sera entièrement créée puis montée par les artistes d’ici au lancement le 10 juillet.