L'évènement qui se tient en même temps à la grandeur du Québec est organisé par l'École de conduite marine Robert en partenariat avec l'Association maritime du Québec (AMQ).

Plusieurs activités sont prévues durant deux jours, dont des tours de bateaux, un tournoi de pêche pour enfants et une parade de bateaux en fin de journée dimanche.

L'organisateur Robert Chartrand, propriétaire de l'École de conduite marine Robert, veut amener les jeunes à s'interesser aux nautisme.

« Ce que je souhaite [...] c'est de créer une relève de la pêche et du nautique. C'est pourquoi on s'est dit qu'on va donner des encouragements et faire redécouvrir les deux sports, la pêche et le nautisme. C'est pour ça que les activités sont gratuites. On peut dire qu'aujourd'hui, comparé à ma génération dans la 50e, il y a peut-être un sur deux qui a un bateau et c'est à nous autres. Donc on veut créer une relève, on a de beaux cours d'eau, tout est bien aménagé, donc il reste juste à créer une relève », dit-il

La 7e Fête du nautisme est organisée dans 15 régions du Québec.