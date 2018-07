Kevin Beaulieu, âgé de 38 ans, a sauté par-dessus la clôture de la prison pour ensuite prendre la fuite à pied.

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) effectue actuellement des recherches dans le secteur à l'aide de maîtres-chiens.

L'homme est vêtu d'une tenue de prisonnier orange et de souliers bleus. Il mesure 5 pieds et 10 pouces, pèse 170 livres et a un tatouage sur le dos.

Les autorités demandent aux citoyens de demeurer vigilants, de ne pas s'approcher du détenu et de communiquer avec les corps policiers pour toute information susceptible de faire avancer l'enquête.