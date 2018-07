Le parc national situé à 50 kilomètres à l’est du centre-ville d’Edmonton attire des randonneurs et des observateurs de la faune.

Le cofondateur de ParkBus, Boris Issaev, a grandi à Toronto sans voiture. Il a fondé Parkbus avec un ami, il y a huit ans. Adulte, il s’est rendu compte que les destinations en nature n’étaient pas si loin de chez lui, s’il disposait d’un véhicule. Le service qu’il a mis sur pied voulait répondre à ce besoin.

ParkBus a permis de rendre le parc national Algonquin plus accessible pour les Torontois, dit-il, et on peut désormais faire une excursion d’un jour dans le parc provincial Golden Ears à partir de Vancouver.

Le service est devenu populaire en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, où Parkbus a établi des partenariats avec Parcs Canada et d’autres organismes.

Boris Issaev explique qu’à Edmonton, le projet pilote, établi avec Parcs Canada, TD Bank et Mountain Equipment Coop (MEC), permettra dans un premier temps de « voir la réponse du public ».

« Edmonton est plus petite que Toronto ou Vancouver, il y a moins de gens qui vivent en ville sans posséder une voiture, explique Boris Issaev. Nous voulons vérifier si le service sera populaire et bâtir nos projections à partir de ces résultats. »

Les allers-retours de la navette se feront à partir du magasin MEC située sur la 104e Avenue, tous les samedis.