Un texte de Marie-Christine Rioux

Quelque 8 000 livres, objets et meubles usagés sont mis en vente au centre des loisirs, en plus des ventes individuelles à divers endroits à travers le village.

Selon la directrice générale d’Héritage Bas-Saint-Laurent, Mélanie Leblanc, la bibliothèque de Métis-sur-Mer est la seule bibliothèque bilingue à l’est de Québec. L'activité de financement servira entre autres à agrandir la collection de livres en français offerts par l’établissement.