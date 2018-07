Héritage Bas-Saint-Laurent a battu son record et a récolté 3 800 $ lors de sa cinquième journée annuelle des ventes de garage et de ventes de livres usagés samedi à Métis-sur-Mer. L'organisme disposera donc de 900 $ de plus que l'an dernier pour financer l'achat de nouveaux livres pour la bibliothèque bilingue.