Un article au sujet des plaintes et de la présente enquête a été publié pour la première fois le mois dernier sur allnovascotia.com.

CBC/Radio-Canada a obtenu un courriel de l'administration confirmant qu'en date du 24 mai, l’Université avait embauché un enquêteur externe pour évaluer les plaintes et fournir un rapport écrit au président de l'Université Dalhousie, Richard Florizone.

On a dit aux plaignants qu’ils auraient l'occasion de rencontrer l'enquêteur et de présenter des documents à l'appui de leurs plaintes. L’avocat de l’Université, John Hope, devrait reprendre le dossier par la suite.

L’université Dalhousie n’a pas voulu commenter l’enquête ni confirmer qu’elle est bien en cours.

L'Université Dalhousie ne discute pas de questions confidentielles concernant le personnel. Nous nous engageons à assurer une communauté universitaire sécuritaire, respectueuse et inclusive. Comme toute préoccupation est portée à notre attention, nous la prenons au sérieux et nous nous engageons à suivre un processus équitable. Université de Dalhousie

Sylvain Charlebois a répondu à la demande de la CBC pour une entrevue mercredi, affirmant qu'il ne fait « habituellement pas de commentaires sur ces questions ». Il a suggéré de communiquer avec les services des communications ou des ressources humaines de l'université.

Sylvain Charlebois a participé à des douzaines d'entrevues avec des journaux et a participé à des émissions de radio et de télévision des deux côtés de la frontière, y compris à CBC/Radio-Canada.

Le professeur est spécialisé dans les domaines de la distribution alimentaire, de la sécurité et de la sûreté. Avant d’être recruté par l’Université Dalhousie, il a été professeur au College of Business and Economics de l'Université de Guelph en Ontario de 2010 à 2016.