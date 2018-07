La Société canadienne du cancer (SCC) de la Saskatchewan estime que l’absence de contravention est liée au fait qu’aucune mesure n’est mise en place pour faire respecter le règlement.

Selon Donna Pasiechnik, directrice du contrôle du tabac pour la SCC de la Saskatchewan, les règlements anti-tabac ont tendance à s’appliquer d’eux-mêmes, et on compte sur les affiches et la sensibilisation publique pour empêcher les gens de fumer à l’extérieur de leurs maisons.

Elle dit cependant que la Ville de Regina n’a pas été suffisamment active pour faire connaître le règlement.

Pas de mesures concrètes jusqu’ici

Des affiches sont en place dans certains sites plus fréquentés, comme l’hôtel de ville ou la rue piétonne Scarth, mais des endroits qui attirent les enfants, tels que les parcs Candy Cane et Kinsmen, n’en ont pas.

La ville explique que son objectif principal est d’obtenir de la population un respect volontaire du règlement par le biais de la signalisation, de la sensibilisation et de l’information publique.

L’Autorité de santé de la Saskatchewan, le service de police de Regina et les agents chargés de l’application des règlements peuvent tous donner des contraventions en vertu du règlement municipal. Depuis sa mise en place le 15 juillet 2017, aucune de ces agences n’a émis de contravention.

Ce que dit le règlement

Le règlement empêche de fumer et de vapoter en public dans les restaurants, les bars et terrasses ainsi que sur les terrains municipaux, ce qui comprend les aires de jeux, piscines, parcs de patins et terrains de soccer.

Il établit aussi une zone tampon de 10 mètres des entrées et des fenêtres, dans laquelle il est interdit de fumer et de vapoter.

La seule exception s’applique aux cérémonies traditionnelles à caractère spirituel et culturel.

Dans la plupart des villes de la province, il est permis de fumer et vapoter en public, sauf à Regina, Saskatoon, Warman, Martensville, Rosthern et Maidstone.

Et le cannabis?

Donna Pasiechnik indique que le tiers des fumeurs de cannabis mélangent du tabac à la marijuana. Elle s’inquiète que des gens puissent fumer du cannabis dans des parcs et sur des terrasses sans qu’on puisse le détecter.

« Nous aimerions une interdiction de fumer qui bannisse toutes les substances également », dit-elle.

À ses yeux, l’idéal serait une interdiction de fumer provinciale qui bannirait de tout endroit public l’usage du tabac, des cigarettes électroniques, des pipes à eau et de tout autre dispositif illégal. Elle milite pour cette mesure depuis près de 10 ans.

« C’est maintenant le temps de le faire, dit-elle, avant que le cannabis soit légal. »

Selon Donna Pasiechnik, les villes de Prince Albert et de Moose Jaw sont sur le point d’adopter des règlements anti-tabac.