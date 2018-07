Les rotavirus sont la première cause de gastro-entérites graves chez les nourrissons et les jeunes enfants dans le monde.

On ignore pour le moment le nombre d'enfants infectés, mais un médecin de l'urgence de l'hôpital de Miramichi affirme qu'il y a une épidémie de ce type de virus dans la région.

Symptômes

Des symptômes comme la fièvre, la diarrhée, des vomissements et des maux d’estomac apparaissent entre un à trois jours après avoir contracté le virus et peuvent durer jusqu'à huit jours. La déshydratation est la complication la plus courante qui peut nécessiter une hospitalisation.

Transmission

Le virus se retrouve dans les selles des personnes infectées. Le virus se propage facilement lors d’un contact avec des couches souillées et peut se retrouver sur des jouets, des tables à langer ou des poignées de porte.

Les médecins recommandent de bien se laver les mains. La meilleure façon de prévenir l’infection est la vaccination contre le rotavirus, disponible au Nouveau-Brunswick depuis un an.

Un enfant qui a déjà été infecté par le virus peut le contracter à nouveau.