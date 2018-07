Pour marquer le coup, danse, nourriture traditionnelle, artisanat et bien sûr de la musique, sont au programme.

L'afrobeat résonnera à la plage Woodbine, située à quelques kilomètres à l’est du centre-ville de Toronto, samedi et dimanche à compter de midi.

L’afrobeat est un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, et de chant accompagné de percussions.

L’Afrofest met de l’avant cette année la diversité de la diaspora africaine torontoise. Plus de 20 pays seront représentés par différentes formes d’art.

Les organisateurs s’attendent à accueillir plus de 100 000 visiteurs ce week-end.

Et dimanche, African Drums & Art Crafts en collaboration avec le festival tentera de briser un record mondial. Un millier de joueurs de djembé sont attendus.

À midi, pendant une trentaine de minutes, ces musiciens joueront à l'unisson dans l’espoir de battre le record Guinness du plus grand ensemble de tambours djembé et du groupe de musiciens le plus diversifié.