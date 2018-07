La cinquième Traversée des z'Elles est une activité organisée par un groupe de femmes pour amasser de l'argent destiné à la Fondation Cancer du sein du Québec.

Un cortège de motos prend le départ de Malartic samedi matin, en passant par Rouyn-Noranda pour finir à Ville-Marie pour refaire le trajet en sens inverse le dimanche.

Les motocyclistes doivent parcourir une distance de 454 km pendant les deux jours de la traversée.

La fondatrice de la Traversée, Sylvie Lefebvre, dit que l'événement est très populaire.





Nous sommes 102 personnes cette année, plus que l'année dernière. Sylvie Lefebvre

« [La popularité de l'événement], c'est dû à notre 5e édiction et d'année en année, c'est [très] populaire. Les filles qui participent en parlent avec leurs amis, et je crois qu'elles adorent leur activité de notre fin de semaine. C'est vraiment du plaisir à profusion et vraiment une solidarité féminine incroyable », dit Sylvie Lefebvre.

Depuis 2014, l'activité a permis d'amasser 90 000 dollars qui ont été remis à la Fondation du cancer du Québec.