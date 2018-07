L'objectif de cette rencontre était de développer une feuille de route détaillée vers la « dénucléarisation complète » de la péninsule coréenne, comme convenu lors de la rencontre historique de Singapour, le 12 juin, entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un.

Samedi, parlant à des journalistes avant son départ pour Tokyo, M. Pompeo a qualifié les pourparlers de « productifs » sans fournir de précisions quant à savoir comment la Corée du Nord entendait honorer ses engagements sur la dénucléarisation de la péninsule en échange de garanties de sécurité. Il avait pour mission de dissiper le scepticisme croissant sur la volonté de Kim Jong-un d'abandonner son arsenal nucléaire.

« Ce sont des questions complexes, mais nous avons réalisé des progrès sur presque toutes les questions centrales, sur certaines beaucoup de progrès, sur d'autres il y a encore du travail à faire », a-t-il dit.

« Le travail que nous accomplissons sur la voie de la dénucléarisation complète, en établissant une relation entre nos deux pays, est vital pour une Corée du Nord plus radieuse et le succès que nos deux présidents exigent de nous », a continué le secrétaire d'État.

Kim Yong Chol a répondu : « Bien sûr que c'est important. Il y a des choses que je dois clarifier ».

« Il y a des choses que je dois clarifier moi aussi », a ajouté M. Pompeo.

Vendredi, Kim Yong Chol avait ouvert les discussions. « Plus nous nous rencontrons, plus j'espère que notre amitié sera profonde. Plus vous viendrez, plus nous pourrons établir de confiance réciproque. »

Le bras droit du leader nord-coréen avait relevé qu'il s'agissait de la troisième visite en Corée du Nord du responsable américain.

M. Pompeo a commencé ses démarches diplomatiques en Corée du Nord alors qu'il était directeur de la CIA. Nommé secrétaire d'État, il est resté l'interlocuteur clé des négociations après que le processus soit devenu public.

Dans la soirée de vendredi, accompagné de hauts fonctionnaires du département d'État et de la CIA, il a échangé pendant plusieurs heures avec ses hôtes nord-coréens, avant d'avoir un dîner de travail avec Kim Yong Chol.

Selon la porte-parole américaine Heather Nauert, les deux hommes ont « fait des plaisanteries » et ont « échangé des civilités ». Elle a également confirmé que les discussions de Mike Pompeo avec les autorités nord-coréennes

portaient aussi sur le rapatriement des restes des soldats américains morts lors de la guerre de Corée (1950-1953), selon le groupe des journalistes qui accompagnent le chef de la diplomatie américaine.

Ils ont convenu, a-t-elle dit, de mettre en place des groupes de travail afin de convenir des « détails pratiques » pour tenir les promesses faites à Singapour.

Parlant à des journalistes avant son départ pour Tokyo, M. Pompeo n’a pas cependant fourni de précisions quant à savoir comment la Corée du Nord entendait honorer ses engagements sur la dénucléarisation de la péninsule en échange de garanties de sécurité.

« Ce sont des questions complexes, mais nous avons réalisé des progrès sur presque toutes les questions centrales, sur certaines beaucoup de progrès, sur d’autres il y a encore du travail à faire, » a-t-il dit, après deux jours de discussions à Pyongyang.

Depuis la rencontre du 12 juin, Donald Trump s'est montré optimiste sur les chances de paix dans la péninsule divisée depuis la guerre de Corée, estimant que la menace d'une guerre nucléaire était écartée. Bien qu’il n’y ait pas eu de tests nucléaires ou de missiles depuis, des images prises par satellite montrent des mises à niveau de la centrale nucléaire de Yongbyon.

Une promesse peu crédible, soutiennent des experts

Washington espère que le processus de dénucléarisation sera enclenché dans l'année. Mais beaucoup d'experts et de détracteurs du président Trump considèrent que la promesse faite par le dirigeant nord-coréen lors du sommet n'est pas crédible et relèvent que le processus, même s'il débute, pourrait prendre des années.

Le communiqué signé par MM. Kim et Trump à l'issue de leur sommet comportait peu de détails. M. Kim réaffirmait dans ce document « son engagement ferme et inébranlable envers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ».

Une formulation vague qui a déçu les attentes d'experts, d'autant qu'elle ne fait pas mention de la nécessité que ce processus soit aussi « vérifiable et irréversible », comme le réclamaient les États-Unis.

Le secrétaire d'État est chargé de négocier un projet qui, espère Washington, verrait M. Kim déclarer clairement l'étendue et la nature de ses programmes nucléaire et balistique et accepter un calendrier pour le démantèlement de son arsenal.

Mike Pompeo et Kim Yong Chol devaient continuer leurs discussions toute la journée de samedi, avant que le secrétaire d'État ne se rende à Tokyo pour informer les alliés japonais et sud-coréens de Washington des avancées des négociations.