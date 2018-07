Lorsqu’il a acquis, en 1997, un vieux chalet en piteux état sur la Quatrième avenue de Gimli, petit ville balnéaire sur les bords du lac Winnipeg, au Manitoba, Andy Blicq ne savait pas qu’il achetait du même coup une part d’histoire.

Et plus particulièrement, de l’histoire du dessin animé.

Construit en 1818, ce chalet était en effet la maison d’enfance de Charles Thorson, qui connaîtra la gloire en quittant le Manitoba pour Hollywood en 1934, et en donnant vie aux prototypes des personnages de Bugs Bunny, Elmer Fudd, Blanche-Neige et les sept nains, ou encore la famille Pierrafeu.

« Je n’avais aucune idée de l’histoire de ce chalet jusqu’à ce que le comité consultatif municipal du patrimoine de Gimli fasse des recherches pour savoir qui étaient les propriétaires précédents », explique Andy Blick.

C’est là que l’histoire de Charles Thorson a refait surface.

Une vue de la maison d'enfance de Charles Thorson, telle que rénovée par Andy Blicq. Photo : Andy Blicq

Le père du dessinateur, Stefan Thorson, avait émigré depuis l’Islande en 1887. Tout d’abord installé à Winnipeg avec son épouse, le couple part pour Gimli en 1912, et Stefan Thorson en deviendra le maire de cette ville quelques années plus tard.

C’est donc là que Charles Thorson affûte son trait de crayon.

Une vie personnelle tumultueuse

Selon l’Encyclopédie canadienne, le dessinateur travaille pour des journaux en langue islandaise, ainsi que pour le Winnipeg Free Press et une publication destinée aux cultivateurs de grains.

Puis, de 1914 à 1934, il devient l’illustrateur en chef du catalogue Eaton, tout en dessinant à côté sur commande.

Sur un plan personnel, la vie du dessinateur est plus mouvementée.

Selon les archives de l’Université du Manitoba, où est conservée la majeure partie de l’oeuvre de Charles Thorson, sa première femme meurt de tuberculose peu après la naissance de leur premier fils, qui décédera quelques mois plus tard.

Après avoir erré à travers le Canada, le dessinateur se remarie en 1922, mais l’enfant né de cette union meurt à son tour.

Un second enfant naîtra en 1925, mais le couple se sépare.

Blanche-Neige inspirée par une serveuse rencontrée à Winnipeg

Charles Thorson noie alors son chagrin dans l’alcool, et on le voit souvent au Weevil Café de Winnipeg, à l’angle de l’avenue Sargent et de la rue Victor.

C’est là, raconte l’histoire, qu’il rencontre la serveuse Kristin Solvadottir. La jeune femme repousse les avances du dessinateur, âgé de 44 ans, et ce dernier, par dépit, décide de partir pour Los Angeles.

Embauché par les studios Disney, il se souviendra alors des traits de la serveuse rencontrée dans le West End, à Winnipeg, pour créer Blanche-Neige.

Mais, son nom étant selon lui trop souvent exclu des crédits, Charles Thorson quitte Disney pour Warner Bros., pour qui il développera, entre autres, le lapin Bugs Bunny et son ennemi juré, Elmer Fudd.

Les esquisses des Bugs Bunny et des autres lapins tels qu'ils apparaissent dans le livre de Gene Walz : "The Life and Art of Animation Pioneer Charles Thorson". Photo : Great Plains Publications

On le retrouvera ensuite aux studios Fleischer de Miami, où il remodèle ou crée des personnages entrés dans la mémoire populaire, comme Popeye, la famille Pierrafeu ou Raggedy Ann.

En 1946, Charles Thorson est de retour à Winnipeg, où il créé l’un de ses personnages emblématiques, l’ours Punkinhead, à nouveau pour le catalogue Eaton.

Il décède finalement en 1966 en Colombie-Britannique, où il avait rejoint son fils une dizaine d’années plus tôt.

Charles Thorson est né à Winnipeg mais à grandi à Gimli. Photo : Archives de l'Université du Manitoba - collection privée

À Gimli, sa maison d’enfance, comme quelques autres aux alentours, est désormais ornée d’une plaque pour honorer cette mémoire de la communauté islandaise venue s’installer au Manitoba.

Quant à Andy Blicq, le propriétaire actuel, il vient d’acheter le chalet adjacent pour se lancer dans une autre rénovation au long cours.

« Il est très authentique », dit-il, ajoutant que l’histoire derrière ces murs de bois reste encore à découvrir.

Avec des informations de Darren Bernhardt