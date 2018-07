Les cuisiniers de la Villa Estevan ne se limitent pas au potager des Jardins de Métis. Le chef et directeur adjoint des Jardins, Pierre-Olivier Ferry, explique que les ingrédients qu’ils utilisent sont aussi tirés de la forêt et des espaces en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis.

C’est ça qui nous inspire, c’est le paysage dans lequel on habite, la région où on est, ce qu’on voit en se promenant dans les jardins. Pierre-Olivier Ferry, chef et directeur adjoint des Jardins de Métis

Les cuisiniers ont accès à plus de 200 végétaux comestibles. Des techniques de cueillette qui favorisent la repousse sont utilisées et des rotations sont faites pour assurer le renouvellement des produits.

Le potager des Jardins de Métis Photo : Radio-Canada/Maxence Matteau

Ce type de cuisine demande beaucoup de planification et de flexibilité, puisque les divers aliments utilisés ne sont pas tous prêts en même temps. La planification est d’ailleurs une des tâches qui occupe Pierre-Olivier Ferry pendant l’hiver.

L’importance du patrimoine culinaire

Conserver le patrimoine culinaire québécois est une des priorités de M. Ferry. Il explique que la tradition culinaire qui se passait autrefois de mère en fille a malheureusement été mise à l’épreuve par l’arrivée des femmes sur le marché du travail et l'avènement de la nourriture industrialisée.

Le chef Pierre-Olivier Ferry au travail Photo : Radio-Canada/Maxence Matteau

On réalise que la passation des recettes est moins efficace, donc je pense que, comme chef, de pouvoir travailler avec ça, de pouvoir mieux connaître ce qu’on est, ça nous permet de faire une trace et d’avancer. Pierre-Olivier Ferry, chef et directeur adjoint des Jardins de Métis

Le Festival de la Grande Table, le festival sur l’identité culinaire québécoise des Jardins de Métis est d’ailleurs pour le chef une occasion, chaque année, de mettre en valeur ce savoir-faire québécois avec d’autres chefs.

D'après les informations de Caroline Cyr