« Nous avons écouté notre cœur et proposé notre aide dès le lendemain pour soutenir la SPCA de l’Ouest du Québec dans cette épreuve », a expliqué par voie de communiqué le propriétaire du Loft Canin, Sébastien Emery.

« Nous avons tous été ébranlés par ce drame. Toute notre équipe est mise à contribution pour assurer le confort des chiens qui sont hébergés chez nous depuis [jeudi] », a-t-il précisé.

Les locaux de la SPCA d'Aylmer ont été ravagés par les flammes, lundi. Photo : Radio-Canada

Le Loft Canin, situé dans le secteur d'Aylmer, offre des services de pension et de garderie pour chiens.

Cette initiative a pour but de faciliter l’adoption des chiens qui ont survécu à l’incendie, et s'effectue en partenariat avec la SPCA, afin qu’ils puissent trouver de bonnes familles pour ces canins.

Les six chiens, qui sont déjà vaccinés et stérilisés, séjourneront au Loft Canin d’ici leur adoption. Ils seront évalués et pourront par la suite socialiser avec les autres pensionnaires du Loft Canin. Les rescapés pourront participer aux périodes de jeux ou encore faire l’objet d’un programme adapté selon leurs besoins, signale le propriétaire.

C’est la SPCA d’Aylmer qui veillera, par la voie de son site Internet, au processus d’adoption.