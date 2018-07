Le premier ministre, Justin Trudeau, a indiqué que l’argent viendra du Fonds national des corridors commerciaux.

« L’investissement d’aujourd’hui vise à ce que les Albertains aient les infrastructures dont ils ont besoin pour faire croître leurs entreprises, demeurer concurrentiels et réussir sur le marché mondial », a déclaré Justin Trudeau.

Le projet comprend les travaux suivants : un nouveau segment de la voie Airport Trail entre la 36e rue Nord-Est et la 60e rue Nord-Est, ainsi qu’une intersection à la voie Métis Trail

la construction d’un échangeur le long de la voie Airport Trail, à l’intersection de la 19e rue Nord-Est et de la voie Barlow Trail

la construction d’une nouvelle bretelle en direction sud-ouest dans l’échangeur situé à l’intersection de la voie Stoney Trail et de la voie Airport Trail

« Une fois terminée, cette voie reliera les principaux chemins de fer, les routes interprovinciales, les routes vers les États-Unis et l'aéroport. Cela signifie que les produits de l'Alberta auront un meilleur accès à des marchés plus nombreux, que les gens qui travaillent rentreront chez eux plus rapidement et que les voyageurs aériens auront un accès plus rapide et plus facile à leurs vols », a indiqué pour sa part le ministre des Transports, Brian Mason.

Le ministre des Transports de l'Alberta, Brian Mason, lors de l'annonce des travaux de l'Airport Trail à Calgary. Photo : Radio-Canada

Cette annonce permet le début de la seconde phase des travaux d'expansion. La première phase a notamment vu la construction d'un tunnel de 620 mètres à six voies et un élargissement des voies entre Barlow Trail et Deerfoot Trail.

« C’est une journée très spéciale pour la ville de Calgary, pour notre économie et notre aéroport », a lancé pour sa part le maire, Naheed Nenshi.

Cela va permettre de réduire le trafic et la congestion pour aller à l’aéroport et améliorer les accès en transport en commun. Le maire de Calgary, Naheed Nenshi

Le gouvernement de l'Alberta verse 27,7 millions de dollars pour le projet.

La construction devrait permettre de générer 400 emplois et débuter en 2018 pour se terminer au printemps 2022.