Un texte de Marie Isabelle Rochon

Le Conseil des pêcheurs de poissons de fonds a décrié vendredi le manque de cohérence entre les mesures du ministère des Pêches et des Océans et celles prises par l’Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OC‑TNLHE).

On dirait qu’il y a une déconnexion entre ce que le ministère des Pêches et des Océans se fait dire de faire [...] et les décisions qui sont prises en faveur de l’industrie pétrolière Kris Vascotto, directeur du Conseil des pêcheurs de poissons de fonds

La nouvelle zone identifiée par l’OC‑TNLHE chevauche le refuge marin du talus nord-est de Terre-Neuve et le dôme Orphan qui sont tous deux fermés aux pêcheurs.

En orange rayé, une partie de la nouvelle zone identifiée par l’OC‑TNLHE. La nouvelle zone se retrouve dans le talus nord-est de Terre-Neuve. Photo : Syndicat des travailleurs des pêches

L'annonce est très frustrante pour les travailleurs de l'industrie, selon le président du syndicat des travailleurs des pêches, Keith Sullivan.

« Un pêcheur ne peut pas mettre un seul hameçon dans l'eau, mais il est possible de faire de l'exploration sismique et du forage dans ces endroits. Il y a des dangers de déversements et il y a ici deux poids, deux mesures », affirme-t-il.

De son côté, l’OC‑TNLHE assure qu'il est possible de respecter les objectifs de conservation dans ces zones tout en maintenant des activités d'exploration et de forage.

Au mois de mai et avril dernier, l’OC‑TNLHE avait lancé un appel d’offres pour des projets d’exploration pétrolière dans le même refuge marin.