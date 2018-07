Dans les locaux d'Omnimed, quelques dizaines de programmeurs ont les yeux rivés sur leur écran d'ordinateur. Dans cet espace ouvert, le numérique est au service de l'innovation en santé. Leur nouvel objectif : la mise en place de consultations numériques entre les omnipraticiens et les médecins spécialistes afin de réduire les listes d'attente et prioriser les cas les plus urgents.