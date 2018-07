Les flammes étaient apparentes lors de l'arrivée des services d'urgence sur les lieux, vers 17 h 30.

En tout, 23 pompiers et 11 camions ont été dépêchés sur les lieux et ont mis une heure et demie à contrôler les flammes.

Selon le Service de sécurité incendie, l'incendie se serait déclaré dans une chambre à coucher et aurait été limité à un seul appartement.

L'extinction fut rapide et [il n'y a eu] aucune propagation de l'incendie aux appartements adjacents. Service de sécurité incendie de Gatineau, dans un communiqué

Toujours selon les pompiers, 20 personnes ont été évacuées pendant l'extinction de l'incendie. La majorité des locataires ont pu regagner leur logis, mais six personnes ont été prises par la Croix-Rouge.

On ignore les causes du brasier, qui a fait des dommages estimés à un peu plus de 60 000 $. L'enquête a été transférée au Service de police de la Ville de Gatineau.