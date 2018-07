Il fallait sortir les chapeaux et la crème solaire pour bien profiter du défilé du Stampede vendredi à Calgary. « C’est à cela que servent les chapeaux de cowboy ! », lance le visiteur Darcy Lundgren qui ajoute : « On reste à l’ombre et on boit beaucoup d’eau ».

Un enfant qui s'amuse au défilé du Stampede. De fortes chaleurs sont attendues durant les prochains jours en Alberta. Photo : Radio-Canada

Le mercure pourrait atteindre 32 degrés Celsius vendredi et devrait demeurer au-dessus de la moyenne au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

La météorologue d’Environnement Canada Natalie Hassel explique que les températures sont plus élevées que la normale. « D'habitude, les températures à Calgary sont de 22 pour cette période, alors 32, c'est bien au-dessus de la normale, mais ce n’est pas inouï non plus d'avoir des températures très chaudes pendant les premières semaines de juillet », explique-t-elle.

Le porte-parole des Services d’urgence de Calgary, Stuart Brideaux dit qu’il faut faire attention aux premiers symptômes d'un coup de chaleur.

« Si vous avez froid malgré la chaleur, c’est un des premiers signes à surveiller. Tant que vous suez, c’est un bon signe qui montre que votre corps reste tempéré », explique Stuart Brideaux.

Le chef des urgences pour la Ville de Calgary chez Services de santé Alberta, le médecin Eddy Lang. Photo : Radio-Canada

Le chef des urgences de la ville de Calgary, le médecin Eddy Lang, donne aussi quelques conseils pour les jours à venir. « C’est important de bien s’hydrater et de prendre des pauses au frais le plus possible. Comme le soleil frappe fort, si vous allez dehors pour des périodes prolongées, il faut mettre de la crème solaire avec un SPF de 15 ou plus, porter un chapeau et des vêtements à manche longue et prendre des pauses. »

« C’est un temps sec, alors les gens ne réalisent pas qu’ils transpirent. Les gens qui font de l’exercice devraient faire attention parce qu’ils perdent beaucoup d’eau et peuvent devenir déshydratés facilement », ajoute-t-il.

Avec le Stampede, beaucoup de Calgariens vont aussi consommer plus d'alcool qu'à l'habitude. Il est préférable de ne pas exagérer.

L’alcool est diurétique, donc cela fait uriner et contribue à la déshydratation. Si on prend de l’alcool, c’est toujours bien de prendre un verre d’eau par verre d’alcool Eddy Lang, chef des urgences de la Ville de Calgary pour Services de Santé Alberta

Les bébés, les personnes âgées et les gens qui prennent des médicaments doivent faire particulièrement attention. Certains médicaments sont diurétiques et d’autres peuvent provoquer des irritations avec une exposition au soleil.

Une exposition à la chaleur excessive peut d’abord causer des crampes musculaires, de l’épuisement, des évanouissements et des coups de chaleur. Ces derniers sont particulièrement dangereux et peuvent nécessiter une hospitalisation.

« Quelqu’un va avoir des signes de confusion, ne peut plus se concentrer et la température du corps va augmenter, mais la capacité du corps de diminuer la chaleur, comme la transpiration, ne fonctionne plus et c’est potentiellement très dangereux », précise Eddy Lang.