Jean-Sébastien Proulx, 34 ans, aime aller au Festivoix, mais cette année, il n’a pas apprécié son expérience. Il affirme qu’il n’a pas pu bien profiter des concerts rock, qui sont ses moments préférés du festival.

Il affirme que lors des spectacles où le public du parterre est debout, la vue est complètement obstruée dans la zone pour les personnes à mobilité réduite.

« [Pour le spectacle de] Bad religion, on était très loin de la scène et on s'est reculé par exprès, parce que le son était très mauvais, mais on voyait très mal la scène », raconte Jean-Sébastien Proulx.

Jean-Sébastien Proulx, qui se déplace en chaise roulante, n'a pas aimé son expérience au spectacle de Bad Religion, au Festivoix. Photo : Radio-Canada

Il a décidé que, l’an prochain, il n’achètera pas de passeport pour le Festivoix.

Jean Simard, qui se déplace aussi en fauteuil roulant, a boudé le Festivoix cette année, parce qu’il en avait marre de mal voir les artistes lors des spectacles sur la scène des Voix populaires.

Il se tournera plutôt vers le Festival d'été de Québec, plus accessible aux personnes à mobilité réduite, selon lui.

« Premièrement, on est complètement à l'écart. Deuxièmement, il n'y a pas de plateforme qui nous surélève. Veut, veut pas, en fauteuil roulant, on est plus bas que les gens, donc on voit absolument rien de la scène, dit-il. On est confiné derrière des barrières à droite de la scène. »

Jean Simard trouve que les gens en chaise roulante, comme lui, ne peuvent pas bien profiter des spectacles sur la scène des Voix populaires, au Festivoix Photo : Radio-Canada

Le Festivoix affirme tout faire pour améliorer l'expérience des personnes à mobilité réduite.

On avait une zone handicapée qui a toujours bien fonctionné et qu'on a ajustée cette année. Le premier soir, elle était un peu trop reculée, mais on a ajusté le tir les jours suivants. Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix

Les gens à mobilité réduite ont un espace qui leur est réservé à la scène des Voix populaires. Photo : Radio-Canada

Thomas Grégoire affirme qu’il est « impossible de satisfaire pleinement l'ensemble des publics » et ajoute que « les commentaires négatifs concernant le Festivoix, c'est très rare ».

Il faudra attendre l'an prochain pour voir si de nouvelles mesures seront mises en places pour les personnes à mobilité réduites lors des grands concerts rock.

Avec les informations de Catherine Bouchard