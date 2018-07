L'OMC donne raison au Canada en concluant que le département du Commerce des États-Unis a agi d'une manière incompatible avec les règles commerciales en imposant des droits compensateurs sur le papier surcalandré.

Dans le cas de Résolu, cette surtaxe de près de 18 % a coûté 61 millions de dollars à l'entreprise depuis 2015 et affecte la rentabilité de ses usines de Dolbeau-Mistassini et de Kénogami.

Karl Blackburn a cependant bon espoir que PFR récupère les montants versés d'autant plus que l'entreprise américaine plaignante s'est désistée en mars dernier.

« Selon les règles qui gouvernent le commerce américain et le commerce entre les différents pays, on s’attend à ce que cette plainte étant non fondée et plus valide, que les entreprises canadienne qui ont versé des droits compensateurs depuis 2015 et des droits antidumping récupèrent l’entièreté de leurs droits. »

À Québec, la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, parlent d'une victoire sur le protectionnisme.