C'est qu'avec la canicule qui a frappé la région, Contact Nature Rivière-à-Mars a suspendu la pêche pour protéger les saumons.

L’espèce devient très vulnérable quand la température de l'eau des rivières est trop élevée.

« Étant donné que le taux d’oxygène est faible, le saumon est moins résistant donc il est moins apte au combat. À la suite d’un combat, il va facilement mourir », explique Romain Tremblay, spécialiste de la pêche à la mouche.

La passe migratoire de la rivière à Mars. Photo : Radio-Canada/Gilles Munger

Sur les autres rivières de la région dont la Sainte-Marguerite, la pêche est demeurée ouverte parce que la température de l'eau était en bas de 23 degrés le matin. Mario Dallaire de Contact Nature Rivière-à-Mars croit qu'il faudra resserrer ces normes.

« On ne ferme pas la rivière parce que l'eau est fraîche le matin, mais durant la journée, l'eau devient chaude. On a conscience qu'il y a des remises à l'eau puis le lendemain ou le surlendemain, on trouve le poisson mort un bassin ou deux plus bas », souligne le responsable de la protection de la faune.

Contact Nature Rivière-à-Mars a entrepris un programme d'ensemencement de cinq ans pour augmenter le nombre de saumons.

La rivière a été ensemencée ce printemps avec 43 000 alevins afin de protéger l’espèce.

D’après le reportage de Gilles Munger