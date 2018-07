Un texte de Matisse Harvey

« Il n’est désormais plus mentionné dans la loi qu’être marié à un non Autochtone entraîne la perte de l’appartenance », explique la chef du Conseil des Mohawks de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer.

Le conseil de bande souhaite scinder la loi actuelle de sorte qu’une deuxième loi pourrait se concentrer exclusivement sur la question de la résidence d’un non Autochtone sur leur territoire. Le conseil de bande compte organiser des séances de consultations à ce sujet avec ses membres d’ici la fin de l’été.

À l’heure actuelle, le Conseil des Mohawks de Kahnawake évince de la réserve tous les non-Mohawks, ce qui pousse les couples mixtes à plier bagage. Le principe, communément appelé en anglais « Marry Out, Get Out », vise à protéger les traditions, la culture et la langue mohawk.

Un affiche sur laquelle on peut lire en anglais que les résidents non-autochtones ne sont pas les bienvenus à Kahnawake est accrochée sur un poteau électrique. Photo : Résident anonyme de Kahnawake

Le porte-parole du conseil de bande de la communauté, Joe Delaronde, avait précédemment mentionné en entrevue à Espaces autochtones que les non Autochtones étaient les bienvenus dans la réserve, mais pas pour y vivre.

Nous allons organiser des rencontres avec la communauté pour voir si nous suivons leur volonté. Kahsennenhawe Sky-Deer, chef du Conseil des Mohawks de Kahnawake

En mai dernier, la Cour supérieure du Québec a annulé une partie de la loi sur le mariage mixte, qu’elle considérait comme allant à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, particulièrement de l’article 15 qui interdit la discrimination fondée sur la race.

[La Cour supérieure du Québec] a statué qu’il était inconstitutionnel de retirer à un Autochtone son appartenance en raison de son union, alors nous avons confirmé que nous cesserions cette politique. Mais les aspects concernant la notion de résidence sont une toute autre question. Kahsennenhawe Sky-Deer

Le conseil de bande de Kahnawake avait décidé de ne pas faire appel au jugement de la Cour supérieure et s’était également engagé à payer la somme de 35 000 $ à 7 des 16 plaignants, tel qu’ordonné par le juge. Parmi les plaignants figuraient entre autres l’ex-athlète olympique au water-polo Waneek Horn-Miller et la réalisatrice Tracey Deer.

En 2015, cinq personnes menacées d'éviction avaient même porté plainte à la Commission canadienne des droits de la personne pour démontrer que le code d'appartenance de Kahnawake était discriminatoire à leur égard.

Loi Kanien'kehá: ka de Kahnawà: ke: En vigueur depuis 1981, la loi mohawk controversée - récemment rebaptisée « Kanien'kehá: ka de Kahnawà: ke Law » - interdisait aux couples mixtes de vivre sur la réserve de Kahnawake. En 2010, le conseil de bande a commencé à envoyer des avis d’expulsions aux résidents non-autochtones mariés à des Mohawks. En avril 2017, 20 familles ont reçu un de ces avis qui leur demandait de « respecter la loi et la volonté des gens de la communauté en quittant le territoire ».

Selon la chef des Mohawks de Kahnawake, les demandes d’adhésion à la communauté seront acceptées dès cet automne; une fois que les règlements auront été définis et qu'un nouveau registraire chargé du traitement des demandes aura été embauché.