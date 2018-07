Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Beaucoup d'activités familiales et sportives sont prévues jusqu'à dimanche : jeux gonflables, mascottes ou encore maquillage pour les enfants. Les participants seront aussi invités à bouger, lors d'une initiation à la zumba.

Au cours des deux dernières années, une course à pied faisait déjà partie du festival. Il y a un changement majeur cette année, un marathon a été ajouté. Une vingtaine d'athlètes sont inscrits à cette épreuve de 42,2 kilomètres.

« C'est un défi qu'on s'est lancé », commente le Baie-Comois et participant au marathon Jean Raymond. « Mes trois enfants, ma conjointe vont courir le 5 kilomètres et moi je fais le marathon. »

Les coureurs ont récupéré leur dossard en vue de la course de samedi Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Pour l'instant, les organisateurs assurent que la vente de billets va bon train. Le nombre de bracelets en prévente a même dépassé celui de l'an passé, selon la directrice générale de la Corporation Eau grand air.

On a la météo qui est de notre côté aussi. Ça aide beaucoup. On a une belle programmation familiale cette année, on s'attend à [recevoir] beaucoup de familles. Myreille Lalancette, directrice générale, Corporation Eau grand air

Volet musical

Des élèves de l'option musique de l'école primaire Leventoux lancent les festivités vendredi soir. Il s'agit d'un moment important pour ces jeunes, car ils joueront sur la scène principale du festival.

D'autres artistes de Baie-Comeau sont également attendus. La formation Détour présentera des pièces pop et rock en français et en anglais. Ensuite, le LBA band saura fort probablement mettre de l'ambiance dans le parc des Pionniers. Il s'agira d'un spectacle dynamique de reprises musicales qui avait été très populaire au festival en 2015.

Le groupe abitibien la Chicane montera sur scène en fin de soirée. La formation célèbre ses 20 ans et sillonne le Québec, pour une sorte de tournée d'adieu titrée « La Dernière Chicane ».

« On s'est dit : ''On va jouer avec les mots, on va dire que c'est la dernière tournée, La Dernière Chicane'', explique le guitariste Dany Bédard. Mais, dans vingt ans, on va se revoir encore et on va se dire : ''pis, quand est-ce que c'est le dernier show? »

Dany et Martin Bédard, du groupe La Chicane Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Le fun sur scène est encore là. La dynamique est encore là, puis les fans, les gens sont encore là, nous suivent. Martin Bédard, batteur, La Chicane

Les musiciens vont ensuite poursuivre leur carrière en solo, mais ils savourent les moments qu'ils vivent présentement, réunis sur scène.

Tout est prêt pour le festival Eau grand air de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais