Le pêcheur de Summerside, à Terre-Neuve-et-Labrador, a attrapé à la fin juin un très large homard à Bay of Islands, au large de la côte ouest de la province.

À en juger par la quantité de pouces-pieds qui se sont attachés à l’animal et par la couleur du homard, il ne faisait aucun doute pour M. MacDonald que la bête était très vieille.

Reg MacDonald exhibe le homard pêché au large de Terre-Neuve. Photo : Courtoisie

Pour estimer l’âge du crustacé à quelque 140 ans, M. MacDonald dit se fier à la couleur de sa carapace, qui devient plus foncée en vieillissant.

Arnault Le Bris, un scientifique du Centre de recherche des écosystèmes de la pêche, à l’Institut marin de l’Université Memorial de Saint-Jean de Terre-Neuve, précise que c’est parce que les homards ne muent plus aussi fréquemment lorsqu’ils prennent de l’âge. Ils le font tous les quatre à six ans, et non plus chaque année.

M. Le Bris pense toutefois que le homard n’est pas aussi vieux que le croit le pêcheur. À partir des photos du crustacé, il estime qu’il pourrait être aussi « jeune » que 75 ans, et possiblement aussi vieux que 125 ans.

« La couleur foncée et les pouces-pieds indiquent un très vieux homard », confirme M. Le Bris.

Il ajoute qu’il n’y a pas vraiment moyen de déterminer l’âge d’un homard. « Comparé aux poissons, aux requins ou aux [autres] animaux marins, on ne peut pas savoir l’âge d’un homard, parce qu’ils muent. Ils ne gardent rien sur leur corps qui puisse permettre de les dater. »

Le homard pêché par Reg MacDonald. Photo : Courtoisie

Mais le dilemme de Reg MacDonald n’était pas tant de chiffrer l’âge du homard qu’il venait de pêcher, mais plutôt de savoir quoi faire avec la bête.

Le manger n’était pas une option, dit-il.

Ce serait presque un péché de le cuire, il a vécu si longtemps. Reg MacDonald

Sur Internet, les photos du homard ont généré tant de curiosité que le pêcheur a reçu des offres d’inconnus souhaitant l’acheter pour le manger, mais aussi de gens qui voulaient payer le pêcheur pour remettre l’animal à l’eau.

Aucun argent n’a finalement été nécessaire pour convaincre M. MacDonald. Encouragé par sa petite-fille Emma, il a libéré le homard.

La bête a été remise à la mer le 1er juillet.

Le homard qu'a pêché Reg MacDonald pourrait être âgé d'au moins 75 ans. Photo : Courtoisie

Arnault Le Bris croit que c’est une bonne chose. Le scientifique pense qu’en agissant de la sorte, M. MacDonald a, sans le savoir, contribué à aider les stocks de homards dans la région.

Des études tendent à démontrer que plus les homards sont gros, plus ils sont utiles à la survie de l’espèce, car les femelles les préfèrent pour la reproduction.

Pour Reg MacDonald, ce fut la rencontre d’un autre homard inusité. Il dit avoir pêché des homards de toutes les couleurs au fil des décennies.

Il ne pense pas, cependant, qu’il reverra un jour un autre homard aussi vieux.

« Ces plus gros homards n’ont pas l’air d’avoir autant d’énergie que les jeunes en se levant le matin… un peu comme moi en ce moment », lance-t-il en riant.

Avec les informations de Bernice Hillier de CBC