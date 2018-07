Un texte de Patricia Kumbakisaka

Vous connaissez une jeune femme de couleur en politique fédérale, provinciale ou municipale? En connaissez-vous dix? Non? Moi, non plus.

En 2017, les Nations unies publiaient une étude qui montrait une stagnation du nombre de femmes en politique dans le monde. Dans cette étude, le Canada se classait au cinquième rang. Mais le Canada est loin de voir une parité hommes-femmes au Parlement même si des efforts sont faits.

Pays où la proportion des femmes ministres est de 50 % ou plus, au 1er janvier 2017, selon l’ONU 1er rang ex aequo : Bulgarie, France et Nicaragua : 9 des 17 ministres sont des femmes

4e rang : Suède, 12 des 23 ministres sont des femmes

5e rang : Canada, 15 des 29 ministres sont des femmes

6e rang : Slovénie, 8 des 16 ministres sont des femmes Source : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2017/03/15/

Malgré la difficulté pour l’ensemble des femmes de prendre leur place en politique, je crois qu’il est grand temps d’y voir de jeunes femmes issues des minorités visibles, afin de représenter les communautés ethnoculturelles du pays.

Les barrières des femmes en politique Les notions de leadership en politique sont reconnues comme des aptitudes et des qualités typiquement masculine.

La confiance en soi des femmes serait plus faible en raison des valeurs et croyances inculquées selon le genre.

Les femmes assument une part disproportionnée des responsabilités ménagères et sont plus souvent des aidantes naturelles, en raison de la socialisation genrée.

Les femmes sont sous-représentées dans les professions juridiques, dans le monde des affaires et dans les professions universitaires, et ont par conséquent moins d’occasions d’acquérir les compétences, recueillir le soutien financier ou développer les réseaux souhaités par les partis politiques. Source : https://notesdelacolline.ca/2015/11/04/les-femmes-au-parlement-du-canada-sur-le-chemin-du-progres-2/

Du côté des femmes de couleur, on évoque d’autres obstacles, comme la méconnaissance du milieu socioculturel et linguistique, la peur de s’adresser à un public et la croyance qu’une carrière en politique les empêcherait d’avoir des enfants.

Pourtant, des recherches démontrent aussi que lorsque les femmes des couleur se présentent aux élections, elles les remportent tout autant que leurs homologues masculins et que les femmes blanches, même si elles ont emprunté des voies différentes pour atteindre leur but.

Femmes députées à la Chambre des communes en 2017 : 27 % Source : www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/ministries?page=2

En tant que femme issue de la minorité visible, ce que je remarque et ce qui m’inquiète, c’est que les jeunes femmes de couleur se découragent très rapidement et qu’elles ont besoin de plus d’appui. Elles sont très « sensibles » lorsqu’elles sont blessées moralement, et en politique, « tous les coups sont permis ».

Et justement si tous les coups sont permis, n’avons-nous pas en tant que jeunes femmes de couleur la responsabilité de nous lancer en politique? De faire valoir nos idées et nos actions?

Pour ma part, j’invite les jeunes femmes à développer leur potentiel et à s’épanouir dans ce domaine de façon progressive et soutenue. On ne devient pas politicienne en un jour! Je crois que s’impliquer, s’engager de façon bénévole dans sa communauté est primordial. Cet engagement volontaire permet de palper les réalités du milieu dans lequel les jeunes femmes veulent évoluer.

Je sais qu’il s’agit d’un travail de longue haleine et je crois qu’il faut encourager les femmes de ces différentes cultures, de ces différents milieux, à aller en politique.

Qu’est-ce qui pourrait aider les jeunes femmes de couleur à se lancer en politique? Quels sont vos conseils pour faire face aux obstacles? J’aimerais vous entendre.