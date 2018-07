La Ville de Rivière-du-Loup se questionnait depuis quelques années quant à savoir combien de personnes circulaient dans les sentiers du parc des Chutes, puisque certains sentiers se détérioraient plus rapidement que prévu.

La Ville a donc installé un système de collecte de données qui a révélé que plus de 120 000 personnes ont fréquenté le parc de juillet 2017 à juillet 2018.