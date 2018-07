Le réalisateur et la maison de production Lucasfilm auraient jeté leur dévolu sur l’actrice tout juste avant le 4 juillet, jour de l’indépendance américaine, indique le magazine Variety.

Le rôle exigerait de prendre part à d’intenses scènes de combat, ont confié des sources à Variety. Or, Keri Russell a déjà fait ses preuves notamment dans la série The Americans et L’aube de la planète des singes.

Pour l’heure, on ne sait pas si l’Américaine de 42 ans sera dans le camp des rebelles ou du Premier ordre. Les rumeurs vont déja bon train sur les réseaux sociaux : certains avancent qu'elle pourrait être un espion de l'empire, d'autres y voient la mère Rey (Daisy Ridley). Plusieurs anticipent déjà l'acrimonie à laquelle devra faire face Keri Russell, comme l'a subi Kelly Marie Tran.

Dans le prochain long métrage, les fans de la série devraient retrouver Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac et Adam Driver. Deux autres rôles doivent être encore attribués avant le début du tournage, à la fin du mois de juillet.