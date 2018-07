Un texte d'Alain Labelle

Quoi? Du chocolat

Les fèves de cacao servaient de monnaie chez les Mayas. Photo : iStock/Arina Habich

Une barre de chocolat valait son pesant d’or au temps des Mayas. Des archéologues américains affirment que le cacao était utilisé comme monnaie dans cette civilisation d’Amérique centrale dominante à l’époque précolombienne, un peu à la façon des pièces d’argent actuelles. Les Mayas n'auraient jamais utilisé de réelles pièces d’argent, pense Joanne Baron, du Bard Early College de New York.

Selon la scientifique, les Mayas échangeaient plutôt des fèves de cacao contre des biens et services, au même titre que le tabac, le maïs et le tissu. Cette forme de troc permettait de traverser les barrières ethniques et linguistiques.

L’archéologue va même jusqu’à avancer qu’une pénurie de chocolat aurait pu contribuer à la chute de cette civilisation.

Qui? Les amateurs de concerts de musique

Des festivaliers lors de l'édition 2017 d'Osheaga Photo : Osheaga

Des chercheurs américains ont établi ce qui donne la chair de poule aux amateurs de concerts de musique. Le chercheur Matthew Sachs et ses collègues de l’université Harvard affirment que la signification des paroles et le volume du son sont en grande partie responsables du phénomène cutané.

Pour arriver à l’établir, l’équipe a suivi la fréquence cardiaque et l’activité électrodermale de sujets qui écoutaient en direct trois de leurs morceaux de musique préférés.

D’autres facteurs clés pour donner la chair de poule : la présence d’amis, une foule en délire qui chante en chœur, et l'admiration portée à un artiste.

L’écoute de quel genre de musique est le plus susceptible de hérisser vos follicules pileux? Le rock arrive en tête (31 %), suivi de la musique pop (29 %), de l’indie (7 %) du house (6 %) et des symphonies de musique classique (5 %).

Combien? 44 %

Seulement deux autres études avaient tenté de quantifier la surface totale des rivières. Photo : UNC-Chapel Hill

Les rivières de la Terre couvrent pas moins de 44 % plus de territoire que les précédentes études le laissaient penser. Une estimation basée sur l’analyse d’images satellites réalisée par les géologues George Allen et Tamlin Pavelsky de l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill montre que l’ensemble des rivières du globe coulent sur environ 773 000 kilomètres carrés, soit un peu plus que 0,5 % de la surface terrestre non glaciaire. À titre comparatif, toutes les rivières couvrent plus de superficies que l'État américain du Texas.

À ce jour, seulement deux autres études avaient tenté de quantifier la surface totale des rivières, mais elles étaient basées sur des données limitées.

Ces informations détaillées permettront de mieux comprendre le rôle des rivières sur le climat mondial. En effet, une plus grande surface de rivières signifie un plus grand contact entre l'eau et l'air, de sorte que ces cours d’eau échangent probablement plus de dioxyde de carbone avec l'atmosphère qu’on ne l’estimait actuellement.

Comment? Avec de la fibre optique

Un câble de communication à fibre optique permet d'évaluer l'activité sismique. Photo : P. Jousset/GFZ

Des sismologues allemands affirment avoir mis au point une méthode révolutionnaire, mais plutôt simple, de détecter les tremblements de terre. Philippe Jousset et Thomas Reinsch du Centre allemand de recherche en géosciences ont envoyé des impulsions de lumière dans un câble de communication à fibre optique existant pour évaluer l'activité sismique dans une région d’Islande. Ce type de câble est présent sous terre partout dans le monde et est utilisé pour fournir des services Internet et de télévision.

La technique a permis de confirmer la présence de failles documentées, mais aussi d’autres qui étaient inconnues à ce jour. De petits séismes régionaux, des vagues provenant d’importants séismes lointains et des microséismes survenus dans le fond de l'océan ont également été enregistrés grâce aux câbles à fibres optiques. Des coups de marteau et le passage de voitures ont même été détectés.

Quand? Il y a 13 millions d’années

Les espèces Theosodon arozquetai (gauche) et Llullataruca shockeyi. Photo : Velizar Simeonovski.

Une équipe internationale de paléontologues a mis au jour les restes fossilisés de deux espèces de mammifères ongulés, des animaux à sabots, qui vivaient il y a 13 millions d’années sur le territoire de l’actuelle Bolivie.

Ces espèces, Theosodon arozquetai et Llullataruca shockeyi, étaient des bêtes litopternes, c’est-à-dire que l’extrémité de leurs membres se terminait par trois doigts. Elles étaient des broutteuses de feuilles et d'herbe.

Comme l'Amérique du Sud a été géographiquement isolée pendant la majeure partie des dernières 66 millions d'années, la richesse de ses fossiles en fait l’endroit idéal pour étudier des sujets tels que l'adaptation des mammifères à l’environnement et peut aider à comprendre comment ils ont évolué ailleurs sur la planète.

Pourquoi? À cause de la canicule

La surface de la route fondait et détruisait littéralement les pneus des véhicules qui l’empruntaient. Photo : Facebook/Tablelander/David Anthony

Vous avez eu chaud la semaine dernière, mais ce n’est rien à comparer avec ce qu’ont eu à endurer les pneus des voitures et camions qui ont emprunté la route Millaa Millaa-Malanda, en Australie. Les autorités ont dû la fermer parce que sa surface fondait et détruisait littéralement les pneus des véhicules qui l’empruntaient. Le journal Tablelancer explique que la route avait été réaménagée quelques jours auparavant, mais que les chaleurs intenses avoisinant les 40 degrés Celsius observées dans le Queensland cette semaine ont empêché le gravier présent dans l’asphalte de s’y agréger correctement.

Où? Au Royaume-Uni

Une archiviste observe le parchemin de la Déclaration d'indépendance des États-Unis découvert au Royaume-Uni. Photo : Reuters/Hannah Mckay

Une découverte bien particulière a été faite dans les archives du comté du Sussex, dans le sud du Royaume-Uni : un parchemin de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Si le document datant des années 1780 a été retrouvé l'an dernier par deux professeurs de l'Université de Harvard, ce n’est que cette semaine qu’une équipe de scientifiques a confirmé l'athenticité de ce manuscrit. Il n’existe qu’une autre copie parchemin de ce texte politique parlequel les treize colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession le 4 juillet 1776. Elle est conservée dans les Archives nationales américaines à Washington.

Le parchemin aurait appartenu à Charles Lennox, le troisième duc de Richmond, connu pour son soutien aux révolutionnaires américains. Les chercheurs veulent maintenant établir comment le document s’est retrouvé en Angleterre.