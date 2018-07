Un texte de Jonas Desrosiers

Récemment, j’ai participé à deux événements qui m’ont fait réfléchir. J’ai d’abord assisté à une consultation publique pour la planification stratégique pour le Centre culturel franco-manitobain. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu à l’assemblée générale annuelle du comité culturel de Sainte-Anne, ma ville natale. Aux deux événements, on a parlé de l’engagement communautaire. Plus spécifiquement, on s’est demandé : comment faire venir les gens aux événements francophones?

Je pense que les gens de ma génération (25-30 ans) ne sont pas nécessairement motivés à assister à un événement simplement parce qu’il est offert en français.

Pourquoi assister au concert du groupe Les Chiens de prairie quand on peut assister au concert de Shawn Mendez?

Je remarque que de plus en plus, les diffuseurs traditionnels d’événements francophones font compétition avec le numérique qui nous permet de visionner ce que nous aimons au bout des doigts.

Pourquoi quitter le confort de son chez-soi pour assister à une soirée de jazz au Centre culturel, quand on peut simplement regarder en direct un spectacle de jazz du Preservation Hall de la Nouvelle-Orléans? Pourquoi assister à une soirée d’improvisation locale quand on peut visionner les matchs de la LNI en direct?

On aime le numérique parce qu’on peut rester à la maison, confortablement. C’est simple et l’on n’a pas nécessairement besoin de suivre un horaire fixe. On peut visionner ce qu’on veut, quand on veut. Mais quel est le prix de ces choix?

Le prix à payer, c’est la perte de notre sens de communauté.

Le prix à payer, c’est la perte de nos établissements culturels qui essaient de diffuser des spectacles et événements, mais qui n’arrivent pas à équilibrer leurs budgets en raison des faibles taux de participation à leurs événements.

Le prix à payer, c’est notre francophonie.

Je sais que c’est un peu alarmiste, mais c’est vrai. On voit déjà plusieurs organismes qui risquent de fermer leurs portes. Mais tout n’est pas perdu! Il est encore temps de changer les choses.

Ma solution, ce n’est pas simplement de vous dire : « Assistez plus aux spectacles en français! »

Ce que je vous propose, c’est de vous impliquer dans les choix que vos organismes culturels font. Ces organismes cherchent souvent des idées innovatrices, ils cherchent l’opinion des jeunes comme nous pour préparer leurs saisons.

Dans les petites communautés, on voit souvent que les bénévoles sont « toujours les mêmes » et par conséquent, les activités sont toujours pareilles. C’est évident qu’il faut de nouvelles idées! Au lieu de boycotter ou pire rester indifférents aux activités, proposez de nouvelles idées!

Enfin, il faut que notre génération s’engage directement dans nos communautés. Partagez vos idées, portez-vous comme bénévoles, siégez aux comités et aux conseils d’administration! Les choses ne vont pas changer sans nous, et sans changements, sans engagement… on perd le tout…

Alors, sortez de vos maisons confortables et mettez la main à la pâte! On a besoin de vous et vous êtes la clé du succès! Soyez des jeunes leaders dans nos communautés, on compte sur nous! Qu’est-ce qui vous retient?