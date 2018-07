Au Québec, Christiane Boucher, formatrice en éducation musicale, a accueilli la nouvelle de la disparition de Carmen Campagne avec beaucoup de tristesse.

Il faut dire que lorsqu’elle a lancé son activité d'éveil à la musique dans les garderies, la « Diva des petits » était au faîte de sa gloire, et Christiane Boucher s’est beaucoup servie de ses chansons lors de ses interventions.

« Il y avait sa voix, sa présence, et puis les arrangements extraordinaires, tellement vivants, se souvient-elle. La musique, ce sont des couleurs qui restent dans le vécu de l’enfant, et qui plus tard le ramèneront à des souvenirs ».

Christiane Boucher souligne le lien particulier qu’elle a avec la berceuse Dors, mon bel ange, qu’elle a chantée pour accompagner sa propre mère dans ses derniers instants.

Ce lien musical qui unit un enfant à ses parents, et l’impact des comptines sur le développement des enfants, Karine Michon le constate chaque jour.

Musicienne elle-même, enseignante et conférencière, elle explique à quel point l’expérience musicale aide à faire grandir les tout-petits.

« J’enseigne auprès d'enfants d’âge préscolaire, et je constate ces bénéfices à bien des égards, dit-elle. La voix surtout, est un outil de communication très intime, qui transmet beaucoup aux enfants : un bagage culturel, des émotions, les fondements du langage entre autres. »

Un éveil qui commence dans le ventre de la mère

Selon Karine Michon, une mélodie simple et entraînante, des paroles faciles à comprendre et un sujet ludique sont la recette du succès d’une comptine.

« La rythmique d’une chanson asiatique, classique ou cubaine sera différente, bien sûr, mais toutes les comptines permettent aux enfants de travailler leur langage et leur mémorisation. »

Elle conseille de commencer à chanter à son enfant dès la grossesse.

« Le système auditif de l’enfant se met en place dès le 4e ou 5e mois de grossesse, il est très apaisant de lui faire entendre de la musique, de lui chanter des chansons, ajoute Mme Michon. Il y a même des témoignages qui rapportent, qu’une fois né, l’enfant est capable de reconnaître les chansons qu’il a entendues dans le ventre de sa mère. »

Selon elle, il faut donc cultiver ce lien.

« Chantez juste ou chantez faux, mais chantez, parce que l’enfant ne s’en rend pas compte, pour lui c’est un moment privilégié avec son parent dont il se souviendra toute sa vie. »

Avec des informations de Denis-Michel Thibeault et Christelle Dorn-Thierry