Le déraillement d’un train transportant du pétrole à Lac-Mégantic dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013 a provoqué un gigantesque incendie qui a coûté la vie de 47 personnes.

Il s’est produit plusieurs déraillements dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick au cours des années suivantes. Les maires de la région, dont Cyrille Simard, avaient exprimé de l’inquiétude à la suite de ces événements.

Les gens qui habitent près de voies ferrées sont-ils plus en sécurité aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a cinq ans? Oui, globalement, selon Cyrille Simard, qui siège à un comité national sur la sécurité ferroviaire.

« La tragédie de Lac-Mégantic a entraîné une prise de conscience globale de l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait pour assurer que si effectivement il y avait des faiblesses à certains endroits, qu’elles pouvaient être corrigées, pour s’assurer que [...] même si le risque zéro n’existe pas, au moins qu’il y ait des améliorations et qu’on puisse dire aux Canadiens, aux Canadiennes, qu’ils sont plus en sécurité », affirme le maire d’Edmundston.

Les autorités municipales sont maintenant mieux informées des matières transportées par les trains, indique Cyrille Simard, mais tout n’est pas encore parfait.

« On le sait davantage, effectivement, c’est un des volets sur lesquels on a beaucoup planché pour s’assurer qu’on ait de l’information en temps réel. Il reste encore du travail pour que ce soit amélioré en termes d’accessibilité, mais on est plus avancé aujourd’hui qu’on l’était à l’époque pour savoir ce qui transite sur les rails qui traversent les villes canadiennes, y inclus Edmundston », souligne Cyrille Simard.

Le ministère des Transports a fait retirer du service de transport de pétrole les wagons-citernes DOT-111, impliqués dans la tragédie de Lac-Mégantic, rappelle M. Simard.

Des répondants de première ligne dans les municipalités sont mieux formés aujourd’hui, mais il faut encore améliorer l’accessibilité à cette formation, ajoute Cyrille Simard.