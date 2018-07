Un texte de Myriam Eddahia

Le joueur Raphaël Varane et son coéquipier Antoine Griezmann ont marqué les deux seuls buts de cette rencontre contre l'Uruguay. L'équipe de France affrontera la Belgique, le 10 juillet.

Une centaine de partisans arborant des drapeaux et des maillots de l'équipe de France se sont réunis, chantant la Marseillaise.

Olivier Debregeas

Olivier Debregeas croit que la France gagnera la Coupe du monde 2018. Photo : Radio-Canada

« On veut la deuxième étoile sur le maillot et on va l'avoir c'est sûr », dit-il

Olivier Debregeas avait prédit que l'équipe de France marquerait deux buts.

Carine Guidicelli

Carine Guidicelli est fière de la victoire des Bleus, mais surtout de la complicité de la communauté française à Toronto. Photo : Radio-Canada

Accompagnée de sa fille et d'une collègue de travail, Carine Guidicelli a encouragé l'équipe française jusqu'à la dernière seconde du match.

« On a l'impression d'être dans le stade en réalité. On réagit pareil. Ils nous entendent pas, mais on les encourage. C'est vraiment extraordinaire. »

« C'est là qu'on voit comment le sport peut être fédérateur et comment on est ensemble, une nation », dit-elle.

Abdelaziz Abderaman

Abdelaziz Abderaman, à gauche, et son ami, à droite, sont ravis de la performance des joueurs français. Ils espèrent que la France gagnera le prochain match. Photo : Radio-Canada

Certains de ses amis sous-estiment l'équipe de France, mais Abdelaziz Abderaman, un étudiant à Toronto depuis deux ans, croit qu'elle se rendra en finale.

« 2018 c'est pour nous. La France gagnera la Coupe du monde », affirme-t-il.

« Je suis très satisfait du jeu de notre équipe. Varane, Griezmann et tous les joueurs ont été magnifiques sur le terrain », ajoute Abdelaziz Abderaman.

Hanna Korchia

Hanna Korchia souhaite voir l'équipe de France championne de la Coupe du monde comme il y a 20 ans. Photo : Radio-Canada

Le stress s'est emparé d'Hanna Korchia du début à la fin du match.

« L'équipe de France nous fait rêver », dit-elle, accompagnée de deux amies.

Elle espérait un 3-0, mais elle est fière de cette victoire.

« C'est vraiment la France même si on n'est pas dans notre pays, on est toujours derrière notre équipe. On a le sentiment d'être Français », exprime Hanna Korchia.

« Ça me rappellerait mes souvenirs de jeunesse quand on est allé en finale en 1998 et qu'on a gagné [la Coupe du monde] », dit-elle, en espérant que l'équipe de France passe à la prochaine étape.

Les Bleus vont tenter de se qualifier pour une troisième finale de la Coupe du monde après avoir gagné il y a 20 ans contre le Brésil et avoir perdu, en 2006, contre l'Italie.