Selon une série d'entrevues et de documents internes obtenus par CBC Saskatchewan, le Global Institute for Food Security (GIFS) de l’Université de la Saskatchewan serait dirigé dans un climat de peur, de doutes et de conflits.

Le rapport et les employés interrogés soulignent que l’institut a besoin de réformes urgentes.

Plusieurs critiques concernent le PDG Maurice Moloney, recruté pour le poste en 2014.

« C'est absolument bizarre, c'est une histoire d'horreur », a déclaré Tim Sharbel, un expert mondial de la biologie des semences, qui dirige des équipes du GIFS.

Tim Sharbel est un expert dans le domaine de la biologie des semences à l'institut de la sécurité alimentaire. Photo : Tim Sharbel

Ce dernier, comme les autres chefs d'équipe, a été recruté en se faisant promettre des budgets de plusieurs millions de dollars pour l'équipement, les laboratoires et le personnel.

Tim Sharbel a raconté que ces promesses n'ont pas été tenues. Il a dit que Maurice Moloney lui avait ensuite dit que les salaires et autres dépenses seraient déduits de son budget. Lui et un autre chef d'équipe ont également eu à payer 20 000 $ par mois pour la location d'un laboratoire. Quand le chercheur a protesté, M. Moloney a retenu des fonds de recherche, comme le rapport le souligne.

L'institut attire les meilleurs scientifiques et rapporte de l'argent à l'Université. C'est un contributeur important à l'économie de la Saskatchewan et ses chercheurs travaillent pour réduire la faim dans le monde.

Le PDG Maurice Moloney, le président du conseil d'administration du GIFS, Lorne Hepworth, le président de l'Université de la Saskatchewan, Peter Stoicheff, et la vice-présidente à la recherche de l'université, Karen Chad n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue de CBC Saskatchewan.

« Les relations se sont détériorées », selon un rapport

L'institut a été conçu en 2011 par l'ancien premier ministre de la Saskatchewan Brad Wall, l'ancien président de l'Université de la Saskatchewan, Peter MacKinnon, et le PDG de Potash Corp (Nutrien), Bill Doyle, selon une indication de M. Doyle. Depuis, leur projet est devenu une organisation de 100 millions de dollars.

Cependant les tensions ont augmenté ces deux dernières années, d'après les entrevues réalisées par CBC Saskatchewan.

En septembre dernier, le personnel de recherche du GIFS a envoyé une lettre à l'administration de l'Université de la Saskatchewan lui demandant d’intervenir.

Dans la lettre, obtenue par CBC Saskatchewan, le personnel indique qu'il y a eu de l'ingérence avec des fonds de recherche. Le personnel explique que des demandes pour passer plus de temps dans les laboratoires ou pour du matériel ont été rejetées sans explications. Il est également écrit que des données confidentielles ont été divulguées aux concurrents.

Les auteurs de lettre ont déclaré qu'ils souffraient d'épuisement, d'attaques de panique et de dépression. Ils ne veulent plus demander de subvention de recherche à long terme ou déménager leurs familles à Saskatoon à cause de la situation, toujours selon la lettre.

Le Global Institute for Food Security est situé à l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. Photo : Google

Peu de temps après que le personnel a envoyé la lettre, la direction du GIFS a demandé à un professeur de l'Université McGill à Montréal,Dirk Schlimm, de produire un rapport sur la situation.

Si le rapport fait mention de l’avant-garde du GIFS concernant les enjeux de sécurité alimentaire, il a également confirmé certaines des plaintes formulées dans la lettre et par les membres de l'équipe.

Maurice Moloney est considéré par beaucoup comme étant un « gestionnaire absent » qui fait « peu ou pas de rapports sur ses activités », indique le rapport.

Plusieurs mois après la publication du rapport, les membres du personnel interrogés ont appris que M. Moloney devait partir du GIFS.

Ils étaient soulagés, mais ce soulagement s'est transformé en déception lorsqu'ils ont appris que les changements n'auront pas lieu avant la fin de novembre. Ils ont aussi peur que Maurice Moloney ne parte pas réellement, puisqu’il compte tout de même continuer de travailler sur un projet avec l’institut.

L'équipe des communications de l'Université de la Saskatchewan a mentionné à CBC Saskatchewan que la décision concernant le départ de Maurine Moloney était une décision mutuelle.

Maurice Moloney n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de CBC News. Photo : CBC/Rosalie Woloski

Aucune plainte officielle pour harcèlement, selon l'Université

Un agent des communications de l'Université de la Saskatchewan a expliqué par courriel qu’ils n'avaient reçu aucune plainte de harcèlement en vertu de la « Politique de prévention de la discrimination et du harcèlement » et que l’Université agirait rapidement s'il y en avait une.

Cet agent a ajouté qu’ils ont aussi « engagé des consultants et des conseillers dans la résolution de conflits ». Un groupe de travail a également été créé.

Patricia Farnese, agente des griefs à la Faculté de droit de l'Université, a travaillé avec Tim Sharbel et d'autres pour faire valoir leur cause auprès des administrateurs de l'établissement. Elle estime que beaucoup de personnes puissantes sont responsables de la situation actuelle et qu’ils ne changeront pas d’idée facilement.