Le Comité olympique autrichien estime qu’il n’a pas reçu le soutien politique nécessaire à une candidature notamment de la part du gouvernement régional de la province de la Styrie.

Une autre municipalité autrichienne, Innsbruck, a dû abandonner ses espoirs d’accueillir les compétitions olympiques, car les habitants du Tyrol ont rejeté l'idée lors d’un référendum.

En plus de Calgary, les villes de Stockholm en Suède, de Sapporo au Japon et d’Erzéroum en Turquie sont toujours dans la course. L’Italie prévoit aussi de présenter une candidature conjointe des villes de Milan et Turin ainsi qu’une pour Cortina d’Ampezzo.

La métropole albertaine n’a toutefois pas confirmé sa candidature au-delà d’un intérêt marqué. Le processus commence cependant à se préciser depuis la nomination d’un conseil d’administration responsable de la préparation du dossier. Un référendum sera tenu à l’automne pour donner une voix aux Calgariens.

Les dossiers doivent être déposés en janvier. Le choix final sera dévoilé en septembre 2019.