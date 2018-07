« Malaise omniprésent », « culture de blâme et de conflit », « climat de peur qui paralyse »... Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ont publié un rapport accablant concernant le service de radio-oncologie à l'Hôpital de Gatineau, rendu public vendredi.