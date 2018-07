Un texte de Catherine Poisson

Qui dirige cette commission?

C'est la première question qu'a posée Fred Isaac en entrant dans la salle réservée par la commission Viens à Listuguj, jeudi après-midi.

Si c'est le gouvernement du Québec, je ne veux rien savoir a-t-il ajouté.

Ce n'est qu'une fois rassuré sur l'indépendance de la commission que cet ancien, un elder en anglais, de Listuguj, a accepté de soumettre un témoignage par vidéo.

C'est que Fred Isaac connaît l'histoire de sa communauté comme le fond de sa poche.

Je me souviens de tous ces épisodes qui s'additionnent et qui ont contribué à rompre le lien de confiance entre Québec et nous précise-t-il.

Avant Oka, il y a eu Listuguj

Le plus marquant de ces épisodes est sans doute la rafle menée par la Sûreté du Québec à Listuguj en 1981, alors que Québec tentait d'imposer des restrictions sur la pêche au saumon.

Ils ont envoyé 500 policiers et des hélicoptères. Ils ont brisé nos équipements de pêche et pissaient devant les gens, mais nous ne faisions rien, nous nous sommes contentés de reculer se rappelle-t-il.

C'était une démonstration de force de Québec pour briser notre esprit et nous empêcher de pêcher, mais ça n'a pas fonctionné. Fred Isaac, ancien de la communauté de Listuguj

Si les tensions qui ont mené à cette rafle musclée sont toujours bien présentes aujourd'hui, selon Fred Isaac, des changements ont été apportés depuis pour éviter les conflits.

Par exemple, Listuguj a maintenant son propre corps policier.

La Sûreté du Québec a appris à rester en retrait. Elle ne se mêle plus de ce qui concerne les Micmacs, même lorsqu'ils se trouvent hors de la réserve affirme Fred Isaac.

Il cite également en exemple cette fois où un négociateur envoyé par Québec, un Blanc, aurait entrepris d'enseigner leur histoire aux Micmacs qui étaient assis devant lui. Une leçon arrogante et truffée d'erreurs, selon l'ancien.

La liste des incidents est longue, à écouter Fred Isaac, au point où il se demande si le lien de confiance peut être réparé au moyen d'une commission d'enquête.

Je ne sais pas si la commission pourra avoir des résultats concrets, Québec peut toujours ignorer son rapport... mais au moins, ce sera public et nous serons entendus espère Fred Isaac.

Encore possible de témoigner

Malgré la faible participation à ces rencontres, l'équipe de la commission Viens assure qu'une vingtaine de personnes ont été rencontrées dans chacune des deux communautés micmaques, notamment lors de rencontres individuelles.

Plusieurs personnes préfèrent par ailleurs entrer en contact de manière plus discrète, soit par téléphone ou en remplissant le formulaire sécurisé disponible sur le site web de la commission.

On attend pas mal d'appels dans les prochains jours a souligné l'agente de soutien et mieux-être Christine Desrochers.

Les témoignages sont acceptés jusqu'au 5 septembre prochain.