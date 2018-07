Un règlement approuvé la semaine dernière à Artisan Gardens, un développement résidentiel à Chemainus entre Victoria et Nanaimo, interdit les jeux extérieurs dans la rue.

L’interdiction comprend le hockey, le baseball, la planche à roulettes, les dessins en craie, la bicyclette et d’autres sports ou jeux.

« Nous étions tous un peu surpris », dit Crystal Clarke, mère de trois enfants qui habite dans le quartier.

Elle dit que la rue, un cul-de-sac relié à une artère principale, est « très, très tranquille » et qu’elle est rarement congestionnée.

En tant que locataire, Mme Clarke ne pouvait pas participer au vote sur la décision, mais elle espère que l’association pourra parvenir à un compromis avec les parents.

Pour le moment, la mère doit dire non quand sa fille de trois ans lui demande de jouer dehors avec ses jouets.

« On ne veut pas froisser les gens avant de trouver une solution », dit-elle.

Mme Clarke dit comprendre pourquoi les sports comme le hockey et le baseball seraient interdits puisque les balles risquent d’endommager une voiture ou une fenêtre, mais elle espère que les autres interdictions seront réexaminées.

« On veut vraiment que les bicyclettes soient permises et on devrait permettre aux enfants de dessiner avec de la craie », affirme-t-elle.

« Ils ont dit que ça ressemblait au graffiti, mais on peut laver ça sans problème à la fin de la soirée quand ils auront terminé les dessins ».

Christa Howard est propriétaire d’une maison de l’association et a voté contre le règlement. Quatre personnes ont voté contre l'interdiction alors que 15 personnes l'appuient.

Les gens qui nous recommandent de laisser nos enfants jouer dehors nous disent maintenant que ce n’est pas permis ici. Christa Howard, résidente de Artisan Gardens

Environ une douzaine d’enfants entre l’âge de 4 à 10 ans vivent dans la communauté, affirme-t-elle.

La compagnie qui gère l’association, Freelance, a déclaré n’avoir aucun commentaire.

D’après des informations recueillies par Jean Paetkau et l’émission On The Island de CBC